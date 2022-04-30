Kalush Orchestra показали измененные для Евровидения костюмы и удивили новой версией 'Стефанії'. Фото и видео

Украинский рэп-коллектив KALUSH Orchestra 30 апреля впервые вышел на сцену Евровидения в Турине (Италия), чтобы отрепетировать свой номер для песенного конкурса. Участники, как и обещали, несколько изменили свои сценические образы. Кроме того, сегодня группа представила новую версию своей конкурсной песни Stefania, а также черно-белый клип к ней.

Видео музыкантов обнародовали на официальном YouTube-канале конкурса. Фотографии с репетиции – на фан-странице Евровидения в Instagram.

Как можно понять по снимкам, фронтмен KALUSH Orchestra Олег Псюк будет выступать в блестящем жилете в этническом стиле, а вот ярко-розовая панама, которая уже успела стать визитной карточкой коллектива, останется на рэпере.

Видео дня

Контрабасиста группы зрители увидят в финале с яркими маками на голове, а также в костюме из бахромы черного цвета с желтыми и красными вставками. В наряды других участников добавилось больше красок и необычных цветочных решений.

Во время выступления украинцев на экране сзади будут показаны черно-белые видео с традиционными украинскими мотивами, а сцена будет подсвечиваться сотнями лампочек синих и желтых цветов.

Что касается новой версии трека Stefania, то ее музыканты записали специально для Eurovision House Party. Атмосферное и слегка жуткое видео для композиции KALUSH Orchestra снимали в Доме ученых во Львове. В клипе артисты поют в окружении матрасов на полу, которые, очевидно, символизируют спальные места для беженцев и тех, кто прячется от вражеских ракет во время воздушной тревоги.

Еврофаны остались под впечатлением от нового звучания конкурсной песни. Они заметили, что в начале трека группа добавила цимбалы, а также сменила барабанную партию на припеве.

Напомним, что Украина выступит в первом полуфинале под номером 6 с песней "Стефания", посвященной маме фронтмена. Букмекеры прочат украинцам победу: коэффициент сейчас составляет 42%.

Как писал OBOZREVATEL ранее, представители "Суспільного Мовлення" и KALUSH Orchestra устроили последнюю пресс-конференцию во Львове перед отъездом в Турин, чтобы раскрыть некоторые детали зрителям. Речь идет о канале, который будет вести трансляцию, датах встреч с иностранными журналистами и секретах номера. Подробнее об этом – в нашем материале.