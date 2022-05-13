Kalush Orchestra обошли всех участников Евровидения-2022 и побили рекорд YouTube

Украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra стал не только абсолютным лидером в рейтинге претендентов на победу на Евровидении-2022 по прогнозам букмекеров, но и рекордсменом по просмотрам на YouTube-канале конкурса в этом году. Меньше чем за три дня видео с выступления украинцев в первом полуфинале посмотрело 3,2 миллионов зрителей (на момент написания новости).

Об этом OBOZREVATEL узнал с YouTube-страницы Евровидения. Для сравнения, под самой трансляцией первого полуфинала, который состоялся 10 мая в Турине (Италия), собралось 3,3 млн просмотров. Можем сделать вывод, что многие еврофаны не следили за выступлениями всех участников, однако заинтересовались номером от Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Трек Stefania, успевший стать вирусным практически по всему миру, остается первым на вкладке "В тренде" на YouTube-канале конкурса.

Тройка наиболее популярных видео с выступлений в первом полуфинале выглядит так:

1. Украина. Kalush Orchestra– Stefania (3,2 млн просмотров)

2. Албания. Ронелла Хаяти – Sekret (2,1 млн просмотров)

3. Молдова. Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul (1,4 млн просмотров).

Второй полуфинал конкурса состоялся вчера, 12 мая, поэтому видео других конкурентов только набирают просмотры от интернет-пользователей. Лидером в этом рейтинге на данный момент остается участница из Сербии Констракта с песней In corpore sano – 796 тысяч за 8 часов.

Кроме того, на YouTube-канале Евровидения 2 месяца назад размещали выступления всех участников с Национального отбора или же клипы на конкурсные песни для ознакомления еврофанов с репертуаром и презентации всех вокалистов. Видео с выступления Kalush Orchestraтакже собрало наибольшее количество просмотров – 6,9 миллионов. С большим отрывом на втором месте расположились Нидерланды – 3,9 млн, "бронза" у Австрии с 3,8 млн, а затем идет Албания и Великобритания с 3,7 и 3 млн просмотров соответственно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 10 и 12 мая состоялись первый и второй полуфиналы Евровидения-2022. По результатам зрительского голосования и оценивания от профессионального жюри сформировался список из 25 финалистов. Проанализировав ситуацию, букмекеры несколько изменили свои прогнозы касательно фаворитов перед финалом, который запланирован на 14 мая.