Как сложились судьбы победителей всех сезонов шоу "Україна має талант". Фото и видео

Победителем шоу "Україна має талант" в 2021 году стал 14-летний певец Артем Фесько из поселка Попельня Житомирской области. Юноша поражал публику чрезвычайным оперным голосом.

OBOZREVATEL рассказывает, как сложилась судьба победителей талант-шоу. Самые одаренные люди страны стали настоящими звездами. Кто-то продолжил развивать свои способности и построил успешную карьеру, а некоторые после победы отправились на обычную работу.

Артем Фесько – 10 сезон

Подросток из Житомирской области Артем Фесько произвел фурор на шоу "Україна має талант" своими вокальными способностями. Победу исполнителю принесла песня-молитва "Ave Maria". Диапазон его голоса превышает 5 октав.

Видео дня

Артем с детства мечтал покорить большую сцену, совершенствовать талант ему помогала мама и бабушка, поскольку с папой он не общается. Сейчас ребенок переживает сложный период. Его часто подводят голосовые связки, так как происходит мутация голоса.

Вероника Морская – 9 сезон

Восьмой и девятый сезон программы назывался "Україна має талант. Діти", где участвовали дошкольники и подростки до 16 лет.

В 2017 году победила 6-летняя Вероника Морская из города Белая Церковь. Ее ангельский голос полюбили миллионы зрителей шоу "Україна має талант. Діти 2 сезон". В полуфинале Вероника исполнила песню "Боже, Україну збережи". Девочка мечтает, чтобы прекратилась война.

В 2019 году Вероника принимала участие в вокальном шоу "Голос країни. Діти". Юной исполнительнице удалось дойти до полуфинала. Сейчас певица является солисткой народного ансамбля "Співограй". В 2021 году Вероника Морская снова засияла на большой сцене – она стала финалисткой нацотбора детского "Евровидения-2021".

Арина Шугалевич – 8 сезон

Арина Шугалевич из города Дубровица Ровенской области победила в шоу "Україна має талант. Діти 1 сезон", когда ей было всего два года. Уже в полтора года она начала учить столицы Европы, а через несколько месяцев смогла назвать 200 стран мира. Ребенок может распознать флаг любой страны и достопримечательности со всех уголков планеты.

Арина стала рекордсменкой Украины, поскольку смогла воспроизвести наизусть максимальное количество названий столиц мира. Арина уже закончила первый класс. Девочка мечтает посетить все европейские страны.

Саид Джурди Абд Аллах – 7 сезон

Победителем в 2015 году стал Саид Джурди Абд Аллах из Сирии, который был украинским студентом медицинского вуза. В финале он исполнил песню "Рідна мати моя" и растрогал зрителей шоу. Саид получил приз в размере 500 тысяч гривен и решил потратить часть на свадьбу с украинкой.

Победитель планирует стать первым профессиональным кардиохирургом-певцом и делать оба дела отлично. Он посещает спортзал, любит играть в баскетбол и хочет открыть в Украине больницу.

Семья Дудник – 6 сезон

Семья Дудник из Луганска победила в шестом сезоне телешоу "Україна має талант". Судьба акробатов сложилась драматично, но несмотря на трудности они смогли воссоединить семью. Цирковые артисты стали настоящими звездами, после чего Дмитрию предложили контракт, но Елену выступать не взяли.

На гастролях у мужчины появилась другая девушка. Однако Елена решила простить отца своего ребенка. В 2019 году супругам предложили контракт "Cirque du Soleil", а маленький Даниил гастролирует с ними.

Коллектив "Лісапетний батальйон" – 5 сезон

Коллектив "Лісапетний батальйон" во главе с Натальей Ивановной Фалион победил в 2013 году в шоу талантов. Руководитель является учительницей музыки родом из села Пятничане Хмельницкой области. В составе группы было 14 участниц, и среди них ни одной профессиональной певицы.

Все призовые средства женщины потратили на строительство церкви в деревне. Сегодня группа успешно гастролирует и уже выпустила 8 альбомов с авторскими песнями, а их клипы собирают миллионы просмотров.

Коллектив "Workout" – 4 сезон

Коллектив "Workout" стал победителем "Україна має талант" в 2012 году. Команда восьмерых спортсменов выполняла акробатические трюки и упражнения на брусьях, турнике и пилоне.

Приз ребята потратили на строительство спортивных площадок в разных городах Украины. Они стали звездами, поэтому после победы парней приглашали на разные фестивали и корпоративы. Однако команда распалась и больше не выступает. Капитан Иван Козачок сейчас работает тренером в фитнес-центре.

Виталий Лузкар – 3 сезон

Победителем в 2011 году стал 24-летний иллюзионист Виталий Лузкар. Магией киевлянин начал интересоваться еще в детстве, потому решил поступить в эстрадно-цирковой колледж. Победа в шоу талантов дала толчок его карьере. Виталий стал призером многих международных конкурсов.

Парень вместе с учителем Виталием Горбачевским создал шоу "13 иллюзий", с которым гастролировал по Украине и за границей. В 2016 году фокусник женился и стал отцом, его сын уже ходит в первый класс.

Елена Ковтун – 2 сезон

Певица Елена Ковтун с травмой зрения стала победительницей второго сезона "Україна має талант". Она родилась незрячей, и родители отдали девочку на воспитание в интернат. С юности Елена хорошо пела, потому подруга решила ее записать на кастинг.

После победы в шоу певица выиграла миллион гривен и переехала с мужем из общежития в квартиру в Полтаве. Звезду телевидения приглашают петь на концерты. Елена уверяет, что мечтает надевать концертные платья чаще.

Ксения Симонова – 1 сезон

Художница Ксения Симонова работает в жанре песочной анимации и благодаря этому одержала победу в первом сезоне "Україна має талант".

Ксения в 2019 году прошла в финал международного сезона шоу "America's Got Talent". Девушка родилась в Крыму и после оккупации осталась там, она нередко посещает страну-агрессора и участвует в российских фестивалях. Симонова получила медаль уполномоченного по правам человека РФ. Сейчас занимается созданием фильмов, часто путешествует по Европе.

Ранее OBOZREVATEL показывал: