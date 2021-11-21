11-летняя девочка установила мировой рекорд на шоу "Україна має талант". Видео

Марина Погорилко
Шоу
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11-летняя жительница Запорожья поставила рекорд Украины и мира

11-летняя жительница Запорожья Богдана Ткаченко, которая имеет редкий диагноз гипермобильность суставов, установила рекорд Украины и мира. Ребенок годами развивал свою особенность, благодаря чему теперь может показывать невероятные трюки.

Свои необычные умения девочка показала на шоу "Україна має талант". На большой сцене она выступила в жанре эквилибр каучук, продемонстрировав необычайную гибкость. Зрители аплодировали Богдане стоя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Богдана Ткаченко стала рекордсменкой мира и Украины
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Кроме того, она побила так называемый рекорд сестер Росс, приподнимая зубами яблоки, извиваясь назад. За минуту она справилась с 16 фруктами и таким образом превзошла достижение американок в 1944 году. Такого трюка никто не исполнял последние 70 лет.

Как рассказала мама девочки, диагноз ей поставили в 2,5 года, тогда родители решили отправить Богдану в спорт, чтобы правильно развивать ее уникальные способности. Так, в 4 года она начала заниматься в цирковой студии.

Напомним, в Харькове также поставили рекорд Украины, приготовив самый большой хот-дог, длина которого составляла 2 метра 16 сантиметров. В состав блюда-рекордсмена вошли следующие ингредиенты: сосиска, корейская морковь, соленые огурцы, маринованный лук и творог. Для соуса использовали почти по литру горчицы и кетчупа. За приготовление отвечал Роганский мясокомбинат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодно 9 ноября отмечается День рекордов Книги Гиннеса. Наше издание собрало фото и видео самых причудливых достижений.

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