'Голос країни-12': как проходит 4 выпуск самого вокального шоу Украины. Все подробности онлайн

В воскресенье, 20 февраля, на телеканале 1+1 стартовал пятый выпуск самого вокального шоу Украины "Голос країни-12". Музыканты Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева, Алексей Потапенко и Оля Полякова, которые заняли судейские кресла, традиционно будут вслепую выбирать в свои команды талантливых исполнителей.

Кроме того, впервые в этом сезоне некоторым участникам посчастливится получить второй шанс и попасть в команду к народным тренерам – певице Александре Зарицкой и бизнесмену Андрею Мацоле. OBOZREVATEL внимательно следит за эфиром и собирает в материале все главные события.

Поддерживают участников за кулисами несменные ведущие – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

Подробности пятого выпуска

Покорить звездных тренеров первым на этой неделе выпала честь жителю села Жовтанцы Львовской области Александру Олещуку. Участник, как и его отец и старший брат, работает массажистом, однако тайно мечтает о большой сцене. Для кастинга конкурсант выбрал легендарную композицию Hallelujah Леонарда Коэна. Голос неопытного исполнителя запал в душу Наде Дорофеевой и Оле Поляковой, которые, нажав на кнопку, начали бороться за вокалиста. Александр отдал предпочтение первой артистке.

Видео дня

Удивить тренеров и зрителей необычным выступлением удалось трио GULIGULI. Девушки популяризируют украинский фольклор, однако делают это с помощью современной иностранной музыки. На слепых прослушиваниях они спели трек The Weeknd – Blinding Lights, который перевели на родной язык. Больше всего за коллектив переживала Александра Зарицкая, поскольку исполнительницы работают бэк-вокалистками группы KAZKA. На последних секундах к участницам повернулся Потап.

Из Казахстана приехала покорять украинскую сцену 30-летняя участница Лаура Утеуова. Девушка мечтала попасть в команду к Наде Дорофеевой, поэтому спела на слепых прослушиваниях ее песню. Однако артистка, как и ее коллеги, не оценили вокал конкурсантки.

Следом за ней к микрофону вышла певица-самоучка из Винницы Дарья Забелина. Девушка проникновенно исполнила композицию "Твої гріхи" Тины Кароль. Чувственный голос повернул кресло Святослава Вакарчука, а вскоре на кнопку нажали Потап и Дорофеева.

"Если вы не пойдете ко мне в команду, я, наверное, уйду с проекта. Если человек поет сердцем, я буду бороться за него до конца", – заявил фронтмен группы "Океан Эльзы".

Такие слова подкупили участницу, поэтому она выбрала в качестве наставника Вакарчука.

Следующий вокалист приехал в Украину из Еревана (Армения). Нарек Амирян никогда не занимался профессиональным вокалом, а всю свою жизнь посвятил хирургии. По словам участника, он лечит своих пациентов не только скальпелем, но и голосом. Одна из больных пообещала, что обязательно выздоровеет, когда увидит доктора на сцене украинского "Голоса".

Участник исполнил арию Nessun dorma Джакомо Пуччини, чем покорил сразу всех членов жюри. Выбирая из четырех тренеров, армянский хирург отдал предпочтение Наде Дорофеевой.

Дополняется...

Ранее OBOZREVATEL писал, как прошел четвертый выпуск 12 сезона "Голос країни". На прошлой неделе на сцене появились неожиданные гости и талантливые участники.