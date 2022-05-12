'Где Латвия и Албания?' Евровидение-2022 обвинили в коррупции: детали скандала

Вокруг международного песенного конкурса Евровидение-2022 вспыхнул скандал. Фанаты обвинили организаторов в коррупции. Из-за того, что в финал не вышли прогнозированные букмекерами Латвия, которую представляла группа Citi Zēni, и Албания с участницей Ронелой Хаяти, публика заявила о фальсификации.

Как пишет The Mirror, разочарованные первым этапом конкурса зрители утверждают, что все шоу было "подтасовкой". В связи с этим фанаты пообещали бойкотировать финал Евровидения, который состоится в субботу, 14 мая.

По данным СМИ, ведущие конкурса также выразили недоверие к тому факту, что Нидерланды были выбраны вместо Албании, Латвии и Дании.

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"Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды. Сегодня вечером – несколько потрясений", – цитирует издание ведущих Евровидения.

После объявления результатов первого полуфинала фанаты Евровидения начали делиться своим недовольством в Twitter.

"Нет Латвии? Нет, простите, ребята, это подтасовка, и я требую пересчета голосов. Смешно", "Самый ужасный полуфинал Евровидения, который я когда-либо видел за все годы. Он настолько явно сфальсифицирован", "Какой еще смысл в Евровидении, это явно все подтасовка. Албания должна была пройти дальше", "Нет Австрии, Болгарии или Дании в финале Евровидения? Коррумпировано. Бойкот шоу. Хватит", – написали пользователи.

Между тем, добавим, что в первом полуфинале победу, согласно прогнозам, должны были одержать Албания и Австрия, однако их места заняли Литва и Исландия, которые не попадали в десятку прогнозируемых финалистов. Остальные восемь позиций все же выступят 14 мая, как и ожидалось.

Ранее OBOZREVATEL писал об участниках, которые смогли обойти конкурентов и продолжат борьбу за призовое место в Турине. Подробнее с их номерами можно ознакомиться в материале.

Также OBOZREVATEL сообщал о ставках букмекеров на фаворитов второго полуфинала Евровидения-2022.