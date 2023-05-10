Евровидение: какие страны чаще всего получали 0 баллов и почему теперь это невозможно

Не всем участникам песенного конкурса Евровидение удается удачно представить себя и свою страну на шоу. Иногда номера бывают насколько плохими, что не получают ни одного балла и входят в историю как одни из самых позорных.

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Украинцы с такой проблемой еще ни разу не сталкивались, однако есть государства, которые получали 0 баллов много раз. OBOZREVATEL решил рассказать о них (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Еще 10 лет назад получить 0 баллов в финале Евровидения было вполне реально из-за особенностей подсчета голосов. Однако с 2016 года правила изменили и не получить ни одного балла стало задачей, казалось бы, нереальной. Однако так только казалось и в 2021 году Великобритания шокировала мир своим "нулевым" результатом.

За участника из этой страны не проголосовало жюри, а голоса телезрителей были такими мизерными, что не натянули даже на 1 балл.

Хотя сейчас получить сколь низкую оценку очень сложно, раньше это было привычным явлением. Так, Норвегия и Австрия аж по 4 раза становились обладателями позорных 0 баллов.

Даже страны "большой пятерки" основателей позорились в финале и не получали ни одного балла. Первой страной, "прославившейся" подобным образом, стала Бельгия в 1962 году.

На балы стран сложно повлиять. Бывает, что страна-хозяин Евровидения показывает ужасный результат, что означает, что после победы государство выбирает абсолютно провального конкурсанта. В 2015 году это произошло с Австрией.

Интересно, что иногда две страны получали 0 баллов. К примеру, в 1997 году аутсайдерами стали Португалия и Норвегия.

На сайте Eurosong-contest отмечают, что после 2016 года получить 0 баллов очень сложно, ведь зрители обычно более пристрастны, чем судьи, и отдают свои голоса даже худшим конкурсантам. В 2023 году это станет еще сложнее, ведь голосовать позволят зрителям по всему миру, а не только из стран-участниц конкурса.

Ранее OBOZREVATEL писал, каким было выступление, за который артист набрал больше всего баллов в истории, и какой стране он принес победу. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

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