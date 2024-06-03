'Это опасно'. Василий Шкляр объяснил, почему сейчас не ко времени отвоевания Крыма и Донбасса

Возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины сейчас – не ко времени. Утраченные украинские территории со временем вернутся к нам, однако не военным путем.

Такое мнение высказал известный украинский писатель Василий Шкляр. В интервью OBOZ.UA литератор заметил, что сейчас – "в таких суровых военных обстоятельствах" – нам нужно ставить себе реальные задачи, а не "заниматься мечтательством".

"Я уже говорил, но повторюсь: не надо ставить такие сверхзадачи, – говорит Василий Шкляр. – Надо реально исходить из складывающихся обстоятельств. Не стоит заниматься во время войны мечтательством, потому что в таких суровых военных обстоятельствах – это небезопасно. Надо ставить себе реальные условия".

"Например, первой целью нашей борьбы должно быть отвоевание территорий, которые мы потеряли, начиная с 2022 года. Что касается Донбасса и Крыма, то я говорил задолго до полного масштабного вторжения, что нужно строить привлекательную, успешную Украину в наших реальных пределах. А во время геополитических разломов, которые будут неизбежно проходить в 21 веке, мы сможем присоединить к себе все остальные украинские территории. Но уже на своих условиях, а не на чужих", – продолжает писатель.

Ранее в своих интервью Василий Шкляр неоднократно отмечал, что в далекие 90-е предусматривал неизбежное участие Донбасса и Крыма в расколе Украины. По его мнению, после провозглашения Независимости, стоило именно в этих регионах активнее пропагандировать и интегрировать украинскую культуру.

"Я предлагал еще тогда отказаться от Крыма и Донбасса, потому что знал, что силового противостояния не избежать. Я не являюсь сторонником Украины от Сяна до Дона и считаю, что Украине нужны те территории, где царит украинский дух. В 21 веке территорию страны не стоит измерять только квадратными километрами", – резко высказывался уже во время войны Шкляр.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр заявил, что Украине Крым не нужен.

Полное интервью с Василием Шкляром читайте здесь.

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