'Это не тон, а кровь украинцев'. МИД Украины обратился к миру из-за губной помады Russian Red от MAC Cosmetics

Министерство иностранных дел Украины остро отреагировало на скандал, связанный со всемирно известной канадской компанией MAC Cosmetics, из-за названия одного из тонов помады, прямо намекающего на терроризм россиян. Russian Red – именно такое позорное название получил тот самый идеальный цвет помады, который обожают в мире и который невероятно ассоциируется с кровью украинцев.

МИД в соцсети X возмутился поддержкой иностранными компаниями российской культуры даже в форме невинного названия. Это неудивительно, ведь, пока Украина воюет с восточным террористическим соседом – Россией, другие государства не видят в популяризации россиян ничего плохого.

"Дело совсем не в красоте или любви. Это цвет крови украинцев, которых ежедневно убивает Россия. Это настоящий цвет войны, который никто никогда не должен почувствовать", – написали представители Министерства, прикрепив к твиту фотографию с Instagram-страницы Светланы Павелецкой, одной из основательниц книжного издательства #книголав и возлюбленной министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Ранее женщина отмечала, что с украинского рынка этот оттенок исчез, но в мире он до сих пор доступен под неизменным названием. "Красный. Любовь или кровь?" – возмутилась она.

"Russian Red – такое название до сих пор имеет культовый оттенок губной помады от бренда MAC Cosmetics. Для украинского рынка продукт сняли с производства, но по всему миру яркая красная помада от МАС по-прежнему продается под названием Russian Red", – пояснила женщина.

Павелецкая напомнила как своим подписчикам, так и бренду MAC, каким на самом деле является "российский красный" цвет, объяснив смысл так называемой российской пропаганды и опубликовав несколько постеров с призывом к компании изменить название. Впрочем, на некоторых фото она заменила букву S в слове Russia на Z, которая ассоциируется с террористическим культом этой страны.

"За два года войны мы как никогда осознали, как выглядит Russian Red, и это название приобрело совсем другой смысл. Потому что Russian Red – это не тон помады, которую женщина должна наносить на свои губы. Это тысячи жизней украинцев. Это сотни потерянных детей. Это тысячи людей, которые теперь бездомные. Это гражданские пленные. Это военные пленные", – написала она.

Павелецкая пристыдила компанию: "И если для такой крупной корпорации лучший красный тон имеет честь называться недостраной… Возможно, нам нужно объяснить компании, какой он настоящий – Russian Red?"

Ранее OBOZ.UA также писал, как отреагировал МИД на желание стриминговой компании HBO в новом сезоне "Белого лотоса" снять сербского актера Милоша Биковича, поддерживающего российскую агрессию против Украины.

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