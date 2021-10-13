В США продают дом из "Сабрины – маленькой ведьмы": как он выглядит. Фото

В городе Фрихолд (штат Нью-Джерси, США) продают дом из популярного в 90-х ситкома "Сабрина – маленькая ведьма". За здание площадью 451,7 кв. метров просят 2 миллиона долларов.

Как передает The Sun, действие сериала проходило в вымышленном пригороде Вестбридж в Массачусетсе, но на самом деле дом Сабрины находится недалеко от Нью-Йорка. Его полный адрес: 64 E Main Street, Freehold, NJ 07728.

В сериале использовались кадры фасада здания, а вот вся внутренняя обстановка была построена с помощью декораций.

Риэлторы сообщили, что в доме три этажа и недостроенный "очень большой чердак". Ранее помещение было жилым, но в последнее время дом использовался как офис.

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Последний владелец здания является бизнесменом. Он приобрел "дом Сабрины" у банка в 2014 году и отремонтировал его, выставив на продажу дороже.

Всего в доме пять отдельных комнат, которые стали офисами, две ванные и две кухни.

Телесериал "Сабрина – маленькая ведьма" (Sabrina Teen Witch) выходил с 1996 по 2003 год и насчитывает более 160 серий.

Его рейтинг на IMDb – 6,7 из 10.

По сюжету старшеклассница Сабрина неожиданно узнает, что она ведьма. Живет девочка вместе с двумя тетями, у которых также есть магические способности и которым на самом деле около 600 лет.

Культовым стал сериальный черный говорящий кот Сабрины Салем.

Главную героиню сыграла Мелисса Джоан Харт.

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