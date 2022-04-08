Регина Тодоренко отреагировала на убийство ее бывшего парня в Буче российскими оккупантами. Фото

Украинская телеведущая и путешественница Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в России, прокомментировала гибель бывшего возлюбленного Алика. Накануне стало известно, что мужчину расстреляли российские оккупанты в Буче Киевской области.

В ночь на 8 апреля опальная одесситка разместила пост в формате Instagram Stories. Она процитировала первый абзац стихотворения русской поэтессы Марины Цветаевой "Уж сколько их упало в бездну" на фоне горящей свечи.

При этом Тодоренко ни словом не упомянула о войне в Украине, которую уже второй месяц ведет Россия, убивая мирных жителей и уничтожая города и села.

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Это и не удивительно, ведь несколько дней назад она впервые с начала полномасштабных боевых действий прервала молчание и объяснила, почему не поднимает тему политики ни в публичном пространстве, ни дома – с мужем Владом Топаловым.

Как сообщал OBOZREVATEL, об убийстве экс-возлюбленного Регины Тодоренко рассказал музыкант Коля Серга. По его словам, парень не был военным, а когда российские оккупанты вошли в Бучу, скрывался в бомбоубежище. Ему выстрелили в затылок.