Российские оккупанты застрелили в Буче экс-бойфренда Тодоренко, которая до сих пор молчит о войне

В городе Буча Киевской области российские военные убили бывшего любимого украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая живет и работает в РФ. Сама она еще ни разу не комментировала происходящее в Украине, хоть ее родные и живут в Одессе.

Как рассказал в интервью оппозиционному российскому YouTube-каналу "Популярная политика" музыкант Коля Серга, экс-бойфренда Тодоренко Алика нашли в ходе освобождения Бучи. Он был застрелен в затылок (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Парень не был военным, а когда русские оккупанты вошли в город, скрывался в бомбоубежище.

"Алик погиб в Буче. Был застрелен в затылок. При этом он не был военным. Вышел из бомбоубежища 18 марта и больше не вернулся. Сейчас в процессе освобождения Бучи, поиска погибших нашли, в частности, и его труп ", – рассказал Серга.

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Серга признался, что его шокировало молчание телеведущей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко намекнула, почему молчит о войне в Украине. По ее словам, она переживает из-за политического несогласия с мужем. Вместе с Владом Топаловым они наложили вето на тему политики.

Также сообщалось, что телеведущая Екатерина Осадча раскритиковала беременную коллегу Регину Тодоренко, пригласив ее рожать в бомбоубежище, как это делают сотни женщин в местах активных боевых действий.