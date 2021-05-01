Реакция собаки на слишком острые чипсы стала вирусной в сети. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Шоу
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Такой реакции собаки на острые чипсы не ожидал никто

На просторах интернета популярным стало видео, на котором породистая собака продемонстрировала свою сообразительность. Так, она попробовала острые чипсы, но быстро нашла способ, помогающий избавиться от дискомфорта – воспользовалась вентилятором.

Авторами ролика являются владельцы животного. Они рассказали, что пес Райли решил убрать неприятные ощущения после острой пищи с помощью вентилятора. Для этого он стал прямо под ним и ждал пока поток воздуха "охладит" и вернет его к чувствам . Питомец повернулся хвостом к вентилятору и застыл в такой позе на некоторое время. Об этом пишет издание Meduza (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Сами хозяева признаются, что не уверены в том, что собака стояла под вентилятором именно из-за острой еды, но им нравится шутить о таком возможном варианте.

Собака стояла под вентилятором.

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