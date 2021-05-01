Реакция собаки на слишком острые чипсы стала вирусной в сети. Видео

На просторах интернета популярным стало видео, на котором породистая собака продемонстрировала свою сообразительность. Так, она попробовала острые чипсы, но быстро нашла способ, помогающий избавиться от дискомфорта – воспользовалась вентилятором.

Авторами ролика являются владельцы животного. Они рассказали, что пес Райли решил убрать неприятные ощущения после острой пищи с помощью вентилятора. Для этого он стал прямо под ним и ждал пока поток воздуха "охладит" и вернет его к чувствам . Питомец повернулся хвостом к вентилятору и застыл в такой позе на некоторое время. Об этом пишет издание Meduza (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Сами хозяева признаются, что не уверены в том, что собака стояла под вентилятором именно из-за острой еды, но им нравится шутить о таком возможном варианте.

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