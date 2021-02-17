Раскрыта тайна появления гигантских подземных дыр в Сибири

Последний массивный кратер появился в Сибири в прошлом году, и это сильно озадачило ученых. Они предполагают, что истинная причина его возникновения связана с резким изменением климата.

Группа экспертов провела научное исследование в августе 2020 года. Они впервые запустили дрон глубоко в кратер, что позволило им рассмотреть скопившийся метан под землей. Об этом пишет CNN (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Этот кратер довольно хорошо сохранился. Поверхностная вода еще не успела накопиться, когда мы его обследовали, что позволило нам детально изучить "свежий" кратер", – объяснил Евгений Чувилин, ведущий научный сотрудник Центра добычи углеводородов Сколковского института науки и технологий в Москве.

Что до сих пор остается загадкой для ученых, так это источник метана, который удерживает тепло и нагревает планету. По их предположениям, он может происходить из глубоких слоев Земли или ближе к поверхности, или же – из того и другого.

"Изменение климата, конечно, влияет на вероятность появления газовых кратеров в арктической вечной мерзлоте", – резюмировал Чувилин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые оценили масштабы последствий изменения климата. Усиление осадков из-за глобального потепления привело к еще более катастрофическими наводнениям в США, что со своей стороны на $75 миллиардов увеличило убытки от стихий за последние 30 лет.