Привет! Я украинка, 2 года жизни провела в Париже.

И, очевидно, согласно представлениям Netflix, имею обязательно белые сожженные волосы, голубые тени из 60-х, люблю "халяву" и тырю вещи в магазинах. Ну и немного тупенькая и безвкусная.

Недавно вышел второй сезон громкого, популярного и известного сериала от Netflix "Эмили в Париже" – об американке, переехавшей во Францию строить карьеру.

В сериале – привет-привет! – изобразили ее подружку – украинку из Киева по имени Петра (конечно, ну очень типичное украинское имя, как, очевидно, думают сценаристы).

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И изобразили ее – дерзкой, без чувства вкуса, блондинкой с длинными накрученными волосами, массивными украшениями, очень плохим знанием языка, тяжелым восточноевропейским акцентом, а еще - обожающей халяву и учащей главную героиню незаметно выносить дорогие вещи из магазина, боящеся депортации и мягко говоря, не очень умной.

Далее текст на языке оригинала.

Давайте по черзі.

1. Якщо чесно, то, мабуть, рівень гумору цієї серії – не надто вже відрізняється від інших серій, хоч і боляче відрізняється (так, я колись дивилась більшу частину першого сезону).

Яскраві шмотки і не дуже софістикований гумор – це, в принципі, норма розважального серіалу.

2. Але що тут обурює найбільше – це не один несмішний персонаж української дівчини, а те, наскільки Netflix підсилює стереотипи, із якими він сам заявляє, що бореться.

Ці стереотипи меншовартості українок, від яких ми так довго й важко відбивались, і, я вважаю, чесно відбились:

погана іноземна мова, неохайний зовнішній вигляд із 60-х чи 90-х, акцент, бажання халяви та всього безкоштовного і страх депортації за кордоном, бо ти - безправна і взагалі живеш там напівлегально.

3. Як людина, яка 2 роки навчалась у Сорбонні й працювала в Адвокатському Бюро в Парижі, точно вам можу сказати, що найкраща й перфектна французька мова була саме в українок та студенток із України (і ще часто у росіянок, так).

А Netflix, який бореться (правда, маю тепер питання, чи щиро?), – за black lives matter, зображує британську королеву чорношкірою, LGBTQ+, #meToo та інші важливі соціальні, але дещо хайпові речі, - тут дозволяє собі підсилювати найгірші безглузді стереотипи по відношенню до цілої нації жінок. 😳

При чому підсилює в найдивнішому вигляді.

4. Сотні мільйонів людей подивляться ці серії, і після питання: "Якими ви уявляєте українських дівчат?" – будуть мати приблизно такий, абсолютно недолугий і неправдивий образ.

Очевидно, що якби подібна подруга Емілі була б зображена чорношкірою дівчиною з Уганди - то серіал вже б "закрили". За секунду.

Несерйозні, смішні дурачки за кордоном, якими нас часто виставляла Росія, – це вже абсолютно не ми.

Насправді, до нас так само й інші нації пройшли подібні образливі та смішні історії.

Раніше – в ЄС часто смішними телепнями були поляки, ще до того у французів - бельгійці. Але кожен народ навчився відстоювати власні права.

Нам теж треба подорослішати і навчитись відповідати на образи, у якому б недолугому, смішному тоні вони не були висловлені.

Дорогий Netflix, може ви не помітили, але гумор – дуже еволюціонував!

5. Колись у чорно-білих фільмах сміялись над людиною, яка підслизається на шкірці банана. Тепер мені чомусь здавалось, що гумор – виріс, став більш інтелектуальним і цікавим.

Та, вочевидь, сценаристи деяких серіалів на Netflix, та й сам Netflix повертає нас у часи дешевого гумору #cheapFun.

І це зовсім - не фан.

Зрозуміло, що я такий гумор бачити не хочу, і обираю його не бачити.

Але відомий серіал, для якого костюми робить Chanel та інші відомі бренди і який заробляє мільярди, – точно не має права на приниження жінок.

До речі, в історії є багато серіалів, які просто закривались, або з них вирізали конкретні моменти - через розголос і скандал, і визнання помилки.

Може, пам’ятаєте, історію з Кевіном Спейсі, якого після звинувачень у сексуальних домаганнях вирізали з цілого відзнятого фільму "Усі гроші світу". Тоді вирізали всі сцени з ним і замінили іншим актором. Отже, – це можливо.

Ще приклад в історії американського кінематографу, коли HGTV оголосив про плани не створювати ціле шоу "Flip It Forward", бо головний герой публічно заявив, що він анти-гей активіст.

Або інший серіал "Luck" – де стало відомо, що під час зйомок на знімальному майданчику померли коні – через розголос та позицію захисників тварин серіал закрили.

У ситуації із серіалом від Netflix "Емілі в Парижі" – ми маємо чіткий приклад лицемірства та подвійних стандартів.

Якщо ви маєте такий колосальний вплив на розум і серця людей – ви маєте нести за це відповідальність, і маєте їі усвідомлювати.

І відповідальність не лише на хайпових темах, як то права black lives matter, або права тварин, або толерантне відношення до геїв чи до інших нацменшин, а також і до окремих національностей.

Бо, насправді, українські жінки достойні більш цікавого гумору та персонажів.

Ми – країна Ірени Карпи, української письменниці, співачки, телеведучої, яка живе в Парижі і розвиває мистецтво.

Ми – країна Ольги Харлан, української фехтувальниці, олімпійської чемпіонки, срібної та бронзової призерки Олімпійських ігор, шестиразової чемпіонки світу, яка за свою спортивну кар’єру – виграла 4 олімпійські медалі, 15 медалей чемпіонатів світу, 20 медалей чемпіонатів Європи та багато інших.

Ми – країна Вікторії Рєпи, співзасновниці лінійки фітнес-додатків BetterMe, який постійно тримається в лідерах світового App Store у своїй ніші. І за три роки додаток досягнув завантажень – більше 80 млн разів.

Ми – країна дівчат Каті Зубарєвої та Асі Вареце, які створили й заснували унікальний бренд Sleeper, у якому ходять знаменитості всього світу. А колекції Sleeper – зараз доступні на 32 ринках, і у понад 160 бутиках у всьому світі.

І далі, далі, далі

Дуже прикро, що сценаристи Netflix і сам Netflix – не усвідомлюють цього.

Значить, доведеться пояснити)

Бо коли ми говоримо разом - нас дуже добре чути.

Українські жінки точно достойні більш цікавого гумору та цікавих персонажів.