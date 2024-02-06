Женщина купила по дешевке на аукционе свадебные фото агентки ЦРУ: увлекательная история

На аукционах можно найти действительно уникальные вещи, даже не подозревая об их ценности. К примеру, недавно на Линчбургском аукционе в штате Вирджиния пенсионерка за бесценок приобрела раритетные свадебные фото агентки ЦРУ Гарриет Гэлбрейт.

66-летняя Сандра Пойндекстер – медстестра на пенсии. Она любит писать романы и увлекается искусством. Неудивительно, что ее сразу привлекли красивые свадебные портреты, которые были в коробке со старыми фоторамками. Детали об интересной находке и истории любви "под прикрытием" рассказало издание Washington Post.

История свадебных фотографий

Фотографии ушли за бесценок – Сандра Пойндекстер сделала ставку 5 долларов и выиграла. Портреты были настолько эстетическими, что пенсионерка решила провести собственное расследование и разыскать девушку, позировавшую перед фотокамерой.

Пойндекстер, кстати, регулярно посещает местные аукционы в поисках товаров для рукоделия, поэтому сразу поняла ценность находки.

Свадебные портреты были сделаны в 1959 году известным фотографом Брэдфордом Бахрахом. А на фото, как оказалось, позирует Гарриет Гэлбрейт, не просто красавица-невеста, а агент ЦРУ.

Расследование Пойндекстер, по лучшим традициям современности, началось с запросов в поисковой системе. Затем женщина опубликовала портреты в местной группе в Facebook и спросила, знает ли кто-то эту женщину или ее семью. На обороте одной из рамок был кусок ленты с написанным именем "Гарриет Элизабет Маршалл (Гелбрейт)". Донна Рейчард, жительница Линчбурга, пришла на помощь и начала искать женщин по указанным данным и звонить по телефону всем, кто попал в ее список. В конце концов, поиски не напрасны.

Гарриет Гэлбрейт более 30 лет искала эти фотографии, пока вовсе потеряла надежду их найти.

Агент ЦРУ

Оказалось, что на фото изображена 21-летняя Гарриет Гэлбрейт. Невероятное платье было разработано самим Кристианом Диором. Фотограф Брэдфорд Бакрах – тоже известная личность, он работал со многими высокопоставленными людьми, в том числе с президентами США.

Жениха звали Уильям Гэлбрейт-младший. Казалось бы, милая и приятная пара влюбленных, но на самом деле они были они... агентами ЦРУ. В качестве настоящих шпионов пара участвовала в операциях в Марокко, Алжире и Польше.

"Это было очень напряженно, но мы служили нашей стране и хотели это делать", – вспоминает Гелбрейт. У пары было двое общих детей, одна из которых, дочь, умерла от менингита, когда ей было 16 лет.

Гелбрейты вышли на пенсию в округе Мэтьюз, и начали заниматься живописью. Гарриет переехала в Сан-Антонио, чтобы быть ближе к своей семье после смерти мужа в 2016 году.

Ранее OBOZ.UA публиковал редкие фото нацистского борделя "Салон Китти" и рассказывал о его истории.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.