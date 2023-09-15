19-летняя девушка не знала о своей беременности, пока из нее не вылезла... ножка ребенка. Невероятная история

19-летняя Фэй Уайт из Брейнтри, Эссекс, Англия, утверждает, что она даже не подозревала о своей беременности, пока ее новорожденная дочь буквально не вылезла из утробы. Девушка, родившая Грейс Беренс 6 мая, думала, что имеет инфекцию мочевыводящих путей, прежде чем ребенок вылез наружу.

"Я сделала примерно шесть тестов на беременность в течение девяти месяцев, и все они оказались отрицательными", – сказала Уайт. Девушка призналась, что она и ее партнер, 21-летний Эйдан Беренс, не используют контрацепцию регулярно. Молодые люди вместе уже четыре года, сообщает New York Post.

У девушки есть 2-летний сын и до этого Уайт потеряла ребенка на 18-й неделе. Однако она утверждает, что эта беременность не была похожа на предыдущие. Фей также сказала, что курила и пила алкоголь на протяжении всей беременности, потому что не подозревала, что вынашивает ребенка. Молодая мама объяснила, что ее менструальный цикл перед родами был нормальным, к тому же не было заметного животика. Она узнала симптомы легкого кислотного рефлюкса, часто встречающегося во время беременности, но это не вызывало у нее никаких подозрений.

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"Все было как обычно, пока однажды утром я не проснулась от гигантского потока воды", – сказала девушка. Она поняла, что рожает, как только начались схватки. Уайт сказала, что была "в шоке" и "взволнована", и неистово звонила свекрови, чтобы та отвезла её в больницу.

"Я пошла в туалет, потому что почувствовала сильное давление и оттуда как будто что-то вылазило. Вернувшись назад в свою спальню, оказалось, что это ножка ребенка. В конце концов, я вызвала скорую", – вспоминает она. Роды продолжались 2 часа.

Уайт была срочно доставлена ​​на место, где её должен был забрать вертолет, который доставил бы в ближайшую больницу. Но ребенок "решил" родиться раньше, чем ожидалось, в задней части машины скорой помощи, с видом на футбольное поле неподалеку. Процесс родов, конечно, совсем не такой, как в больнице: пришлось обходиться тем, что было карете скорой. "Большинство времени я умоляла о морфине", – рассказывает молодая мама.

Несмотря на признание, что не заинтересована рожать больше детей, Уайт сказала, что ее "материнский инстинкт" сработал сразу : "С той минуты, когда я узнала, что рожаю, то сразу подумала: "Хорошо, это наш ребенок, мы его оставим". Я просто хотела увидеть её и убедиться, что с ней всё в порядке".

Девочка, которую назвали Луна, родилась на 37 неделе и весила шесть фунтов (около 2.7 кг). Ее срочно доставили в отделение интенсивной терапии новорожденных в больнице Брумфилд из-за осложнений при родах.

Уайт забрала своего ребенка домой через 10 дней. Друзья помогли ей укомплектовать дом вещами для дочери. Больница выдала девушке бесплатные подгузники. Она призналась, что привыкнуть к малышу было легко: "Когда рождаешь первого ребенка, то должен привыкнуть к новой жизни. Когда же рождаешь второго, то сравнительно быстрее адаптируешься".

Молодая мама верит, что неожиданное рождение её ребенка – настоящее чудо. "Малыш бросил вызов судьбе. То, сквозь что она прошла, просто поражает. Теперь не представляю жизнь без неё. Мне нравится моя бурная жизнь, и она точно делает её такой".

После неожиданной беременности Уайт настаивает, что это была последняя: "С меня все. Сейчас я сдаю анализ крови, чтобы перейти на контрацепцию".

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