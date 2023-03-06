''Я не я, и пипка не моя'': звезда ''Квартала'' записал ''опровержение'' стриптиза российского генерала Матовникова

Украинский юморист студии "Квартал 95" Юрий Великий спародировал заместителя главнокомандующего сухопутными войсками РФ Александра Матовникова, видео стриптиза которого попало в сеть. В образе генерала он станцевал в полотенце и записал "опровержение".

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За сутки ролик Великого на YouTube собрал почти 900 тыс. просмотров. Поскольку сам Матовников не высказался по поводу слитого в интернет видео, артист решил сделать это за него (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу записать танцевальное видеоопровержение тому ролику, который сейчас гуляет в интернете. На котором якобы я якобы в полотенце якобы танцую. Так вот, я со всей ответственностью заявляю, что на том фейковом видео я не я, и пипка не моя", – начал юморист.

Плавно покачиваясь в ритм музыки, Великий подчеркнул, что обсуждать "красивых" обнаженных мужчин – стыд и "деды не за это воевали". Однако уже в следующем кадре "Матовников" признал, что на скандальном видео плясал именно он.

"Сразу хотел бы объяснить смысл того видео. Дело в том, что я человек военный и в любой ситуации должен действовать согласно уставу. Для тех, кто не знает, хочу объяснить, что в военном деле существует специальная азбука танцев, с помощью которой я передавал информацию, закодированную в грациозных движениях", – объяснил "генерал".

Он добавил, что таким образом делал доклад Генштабу, где его танцы "высоко оценили" и послали аналогичные видео в ответ.

"Я, так сказать, рассказал "голую" правду о том, что наступление наше замедлилось и носит вялый характер, бои идут на коротких дистанциях, а атаки стали лобовыми", – закончил Великий, периодически заглядывая под полотенце.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Великий перевоплотился в бабушек из "отряда Путина", чтобы накричать на президента США Джо Байдена за визит в Киев. Комик от имени пенсионерок отругал американского лидера за то, что он не попросил у россиян разрешения.

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