А потом самолеты на аэродромах взрываются: в сети появилось видео стриптиза путинского генерала, отправленного в Беларусь

В сеть попало интимное видео, на котором якобы заместитель главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерал Александр Матовников танцует стриптиз, демонстрируя оголенное тело. Ранее он был назначен старшим оперативной группы сухопутных войск России в Беларуси.

Видео дня

Ролик опубликовал Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Как утверждается в публикации, Матовников, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском округе, – "заядлый ценитель минских ресторанов и дам" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Также отмечается, что генерал якобы любит перекладывать ответственность за принятие решений на подчиненных ему офицеров, а сам больше "увлечен созданием подобного видеоконтента для своих подруг".

"Россия отправила на поддержку Александра Григорьевича "лучших" представителей генералитета. Поэтому случившемуся на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси удивляться не стоит", – пишет "ВЧК-ОГПУ".

Напомним, накануне СМИ сообщили, что на аэродроме "Мачулищи" был подорван российский самолет А-50 с системой дальнего радиолокационного обнаружения. Атаку дронами якобы совершили беларуские партизаны.

Минск официально не опроверг инцидент, однако самопровозглашенный президентАлександр Лукашенко собрал узкое совещание с силовиками, а на границе был ужесточен контроль выезда из Беларуси.

В Кремле отказались комментировать "бавовну" в Мачулищах, назвав инцидент "вопросом о Беларуси".