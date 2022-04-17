'Вы для меня как отец': Марченко предложили обратиться к Бандере

Пропагандистской телеведущей Оксане Марченко предложили обратиться к покойному украинскому националистическому идеологу Степану Бандере, чтобы он помог ей освободить из-под стражи мужа – пророссийского нардепа Виктора Медведчука. Путинистке даже дали несколько шутливых советов, как растрогать зрителей.

Пост появился на странице продюсера Алены Мозговой в Facebook. Свою шутку она дополнила иллюстрацией художника Александра Грекова (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Марченко призвали записать эмоциональное видеообращение к Степану Андреевичу Бандере с просьбой повлиять на президента Украины Владимира Зеленского и СБУ. Однако на этот раз постараться советуют больше, чем раньше.

Мозговая порекомендовала выдавить из себя скупую слезу, иначе ролик будет выглядеть неправдоподобно.

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"Только больше страсти! Где слезы в глазах? Что ты как рыба холодная и скользкая! Посмотри и послушай советы Кернеса Добкину! У тебя и правда, лицо, с позволения сказать, скучное", – пошутила продюсер.

Также она посоветовала пропагандистке переписать текст, который та использует, каждый раз напрасно обращаясь к мировым лидерам, ведь так она "слоника не продаст".

Мозговая предложила Марченко привлечь к съемкам звезд, которые будут ей завывать на фоне и рыдать для пущего эффекта.

"И не забудь в конце "Слава Украине!" Степан Андреевич это любит, как и мы все", – закончила автор.

На иллюстрации художника жена предателя Медведчука изображена на красно-черном фоне флага УПА в очках со сдержанным выражением лица.

По версии автора, она начинает свое обращение со слов "Уважаемый Степан Андреевич, вы для меня как отец", отсылая украинцев к культовой песне "Батько наш Бандера".

Как сообщал OBOZREVATEL, регулярные обращения Марченко к политикам вдохновили пользователей сети на создание мемов. В частности, иллюстраторы предположили, как бы она выглядела, обращаясь к руководителям Монголии, Вьетнама, Зимбабве, Перу и других стран.