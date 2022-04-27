Вакарчук потролил россиян тайным оружием, уничтожающим 'орков'. Видео

Украинский певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук опубликовал видео с юмористическим подтекстом, в котором птица фазан "охраняет" украинский флаг. Знаменитость отметил, что это тайное оружие, которое уничтожает российских военных.

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. Кадры артист снял в городе Краматорск Донецкой области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Краматорск. Боевой фазан охраняет украинский флаг", – сказал за кадром певец, а в описании написал: "Уникальная разработка, тайное оружие".

Видео дня

За несколько часов публикации ролика, его просмотрели почти 30 тысяч пользователей сети. В комментариях украинцы поддержали Вакарчука и вместе с ним потролили россиян.

"Хорошая птичка, молодец! Охраняй", "Добавились боевые фазаны", "Вместе с боевым фазаном к победе", "Святослав, это открытая демонстрация наших сил, будьте осторожны", "Даже себе не представляют, что эта птица в себе несет", "Фазан оркоуничтожитель", "Огонь", "Украинские Велоцирапторы", "Да, наши птицы тоже хотят мира и процветания страны", "Слава боевому фазану", "Не вскрывайте, а то у вас могут быть шпионы кацапские", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, с начала полномасштабной войны в Украине российские захватчики получили позывной – орки. Подробнее почему оккупантов стали так называть, читайте в нашем материале тут.