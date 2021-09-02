"И снова третье сентября": лучшие мемы, шутки и фотожабы, чтобы пережить "день Шуфутинского"
Песне Михаила Шуфутинского "3 сентября" уже почти три десятка лет, но, несмотря на это, она не теряет своей популярности. Более того, хит стал "визитной карточкой" артиста, превратившись в один из самых известных интернет-мемов.
Так, многие пользователи сети пишут, что уже 2 сентября слышат "шаги Шуфутинского к календарю". OBOZREVATEL рассказывает, почему песня стала объектом шуток, а также публикует подборку мемов о "3 сентября".История песни "3 сентября" Шуфутинского
Свой самый известный хит Михаил Шуфутинский впервые исполнил в 1993 году. Автором музыки был Игорь Крутой, текста – Игорь Николаев. В 1994 году "3 сентября" вошла в сольный альбом артиста "Гуляй, душа".
Примечательно, что дата из названия песни стала знаковой для Шуфутинского: 3 сентября 1995 года родился его первый внук.
А сам исполнитель отмечал, что текст песни не основан на какой-то конкретной истории: "Всем хотелось бы услышать, что у нас что-то произошло 2-го, 3-го, но нет, у меня ничего не происходило".Почему песня "3 сентября" стала интернет-мемом
Считается, что первый мем о песне Шуфутинского появился в 2011 году, когда в соцсети попало фото американского рэпера Рика Росса со строкой "Я календарь переверну". Некоторые пользователи отметили внешнее сходство двух исполнителей, и картинка быстро разлетелась по интернету, породив ряд мемов и фотожаб.
С тех пор хит перепели множество артистов, а в 2015 году был создан видеоклип, объединивший песни Шуфутинского и Росса.
Первые шутки о "3 сентября", "кострах рябин", "желтом листе" и "календаре" начинают появляться в соцсетях уже за несколько дней до знаковой даты. Так, многие пишут, что 2 сентября слышат "шаги Шуфутинского к календарю".
3 сентября: мемы с Шуфутинским
Как писал OBOZREVATEL, 73-летний Михаил Шуфутинский тайно женился. Его супругой стала танцовщица Светлана Юразова, которая младше его на тридцать лет.
Также сообщалось, что ранее артист пожаловался на осложнения после перенесенного COVID-19 – он стал прихрамывать.