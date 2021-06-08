73-летний Шуфутинский пожаловался на странные осложнения после коронавируса

Российский певец и автор нашумевшего хита "3 сентября" Михаил Шуфутинский заявил, что после перенесенного коронавируса стал прихрамывать на одну ногу. Артист добавил, что врачи не знают, как ему помочь.

Такими подробностями 73-летняя знаменитость поделился с изданием "Собеседник". По словам Шуфутинского, болезнь у него прошла не слишком легко. Артиста мучил жар, слабость и кашель, а также начал снижаться вес. Положение усугублялось тем, что у него развилась пневмония.

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Сейчас Шуфутинский уже вернулся к работе. Певец надеется, что со временем последствия болезни его отпустят.

"Я до сих пор немножко прихрамываю. Врачи ничего не говорят. Надеюсь, скоро пройдет", – заявил он.

Коротко о знаменитости:

Михаил Шуфутинский – советский и российский эстрадный певец, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Лауреат премий "Шансон года".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса и продюсер Гвинет Пэлтроу заявила, что после перенесенного коронавируса у нее еще долго оставались "слабость и туман в голове". Тогда она решила взяться за здоровье основательно. Гвинет рассказала, что перешла на кето-диету и отказалась от алкоголя и сахара.