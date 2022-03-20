Михалков наврал россиянам, что украинцы заразили в лабораториях птиц и хотели отправить их в Россию

Известный российский режиссер Никита Михалков распространил пропаганду Кремля о том, что в лабораториях в Украине специально заражали птиц и хотели отправить их на территорию РФ. Советский сценарист подчеркнул, что специалисты якобы рассчитали траекторию полета так, чтобы пернатые летели и заражали россиян.

Небылицу о биологическом оружии в Украине Михалков рассказал в интервью каналу "Звезда". Кроме этого, режиссер отметил, что 8 лет подряд Донбасс бомбили не российские оккупанты, а украинцы.

"В Украине готовилось биологическое оружие, которое испытывали на добровольцах, а еще заражали птиц и просчитывали траекторию их полета через Россию. Это все абсолютно фашистская попытка уничтожения славянского этноса. Это готовилось много веков, а если говорить о новых временах, то сразу после Второй мировой войны", – заявил Михалков.

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Звезда кино назвал предателями тех россиян, которые зарабатывали деньги в РФ, а теперь эмигрировали. Михалков объяснил, что не видит внутреннего оправдания для тех, кто выехал из страны. Он также назвал фашизмом то, что россиян унижают за границей, где каждый стесняется засветить российский паспорт.

Михалков заметил, что теперь российская киноиндустрия расцветет, поскольку после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину ряд голливудских кинокомпаний прекратили показ своих фильмов на территории страны-оккупанта.

Ранее OBOZREVATEL писал, что режиссер "Дылды" Кантемир Балагов уехал из России из-за войны на украинских территориях. Он публично заявил о своей поддержке Украины и жителей РФ, которые против войны.

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