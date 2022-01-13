Спутники Илона Маска устроили переполох в Австралии: люди думали, что это НЛО. Фото

Жители Сиднея и центрального побережья Нового Южного Уэльса, Австралия, ночью заметили огни в небе, которые сразу окрестили неопознанными летающими объектами. На переполох отреагировал астрофизик Брэд Такер, объяснивший, что людей испугало ничто иное, как спутники основателя SpaceX Илона Маска.

Видео с зафиксированным явлением выложил пользователь социальной сети TikTok. По словам автора, он рыбачил во тьме, пока не увидел ряд летающих аппаратов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я рыбачил на Хантлис-Пойнт, а потом посмотрел в небо и увидел что-то похожее на огни самолета. Я не уверен, но их было около 20, летевших одной линией, и это было очень странно. Думаете, это НЛО?", – спросил он.

Видео дня

Впоследствии эксперты с обсерватории Сиднея успокоили озабоченных австралийцев, заверив, что огнями в небе были спутники из программы SpaceX под названием Starlink.

Starlink — это совокупность из более 1800 спутников, цель которой — обеспечить доступ к Интернету на большей части Земли, особенно в сельских районах. Со временем, по словам астрофизика, люди будут видеть огни в небе чаще, ведь запуск спутников станет обычным явлением.

"Вместо того чтобы видеть звезды повсюду, вы будете видеть спутники повсюду", – добавил он.

Отметим, что сам миллиардер Илон Маск надеется, что в скором будущем Starlink будет насчитывать 42 тысячи единиц на низкой орбите, что существенно облегчит доступ к Сети из самых отдаленных уголков мира.

Кратко об ученом:

Илон Маск – инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX" и "PayPal". В 2015 году в интервью CNN Илон Маск заявил, что его любимой ракетой-носителем является украинский "Зенит".

Как сообщал OBOZREVATEL, полярники из 26-й украинской антарктической экспедиции заметили в небе интересную аномалию. Ученые зафиксировали тучи, похожие на НЛО.