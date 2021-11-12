Секс в кинотеатре: сотрудница рассказала, как в зале следят за зрителями. Видео

Сеть всколыхнула признание работницы кинотеатра, которая поделилась неожиданными секретами со своей работы. Девушка призналась, что она с коллегами всегда видит, когда посетители начинают заниматься сексом во время просмотра фильма.

В том, чтобы найти нарушителей, охранникам и другим рабочим помогают скрытые камеры и очки ночного видения, рассказала автор видео в TikTok. Такие меры безопасности приняты для того, чтобы люди не занимались нелегальной съемкой в кинотеатре (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы видим, когда люди идут в кино со своими грязными мыслями, чтобы сделать что-то неприличное", – подписала пост девушка.

Видео дня

На кадрах видно, что в каждом зале установлено минимум 8 камер, четко изображающих силуэты даже в темноте. Кроме того, сотрудники кинотеатра время от времени заходят в зал, чтобы осмотреть присутствующих.

Блогеру приходится отводить взгляд от экрана, чтобы не наблюдать за частной жизнью гостей. Видео уже просмотрели 15 миллионов активных пользователей, обеспокоенных таким количеством камер в кинотеатре.

Больше всего комментаторов взволновало то, как охранники относятся к большому количеству еды, которую они приносят на сеанс. "Итак, вы видите, как я вынимаю содержимое своего холодильника из сумки", "Я больше волнуюсь за то, что кто-то видит, сколько я ем", – написали подписчики no1headache

Как сообщал OBOZREVATEL, другой блогер рассказала о секрете идеального макияжа, который сможет повторить любой. Способом инновационного нанесения подводки автор поделилась в социальных сетях.