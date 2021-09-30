Снимал девушку в бикини: американка заметила, что ее муж пялился на другую. Видео

Американка, просматривая видео с отдыха, заметила, что муж снимал не ее. После того как она уже ушла из кадра смельчак продолжил смотреть на незнакомку в бикини, которая эротично позировала позади.

Блогер выложила это видео на свою страницу в TikTok, где оно набрало почти три миллиона просмотров за три дня. Она рассказала, что на прошлой неделе ездила на пляж во Флориде с любимым, чтобы провести вместе выходные ( чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я думала, что буду главной героиней на этом видео, пока не поняла, кого на самом деле снимал мой муж", – написала она.

Видео дня

На кадрах видно, что женщина пытается позировать в воде, в то время, как волны сбивают ее с ног. Чуть дальше обольстительная незнакомка эротично поправляет свои волосы в откровенном купальнике.

Вызвав бурю негативных отзывов в сторону своего мужа, тиктокер написала, что это была шутка и он на самом деле очень ее любит. Однако ситуация оказалась довольно комичной, поэтому ролик продолжает вируситься в сети.

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