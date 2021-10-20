Слоненок растоптал праздничный торт и стал звездой сети. Видео

В сети появилось видео, как меленький слоненок на острове Самуи в Таиланде растоптал праздничный торт, который приготовили для него и его бабушки. Он подбежал к угощению, запрыгнул на него, а после стал поедать лакомство вместе с другим слоном.

Соответствующее видео опубликовали в официальном аккаунте слонового заповедника в Instagram. "Бабушка, пожалуйста, остановите его", – подписали ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показано, как для слонов приготовили огромный торт и поставили, чтобы они покушали его. Молодой слоненок подбежал первым и стал обнюхивать торт, после чего потоптался на нем. Потом он вместе со своей бабушкой стали кушать это помятое лакомство.

Видео дня

Слоненок буквально "искупался" в этом торте, пока его бабушка спокойно ела и наслаждалась зрелищем, как ее малыш играется.

Отметим, что заповедник предлагает своим посетителям услугу за 150 долларов – накормить животных рисом, тыквой, арбузом, бананами или виноградным пирогом, при этом они получат персонализированное видео от компании.

Видео набрало более 32 тысяч просмотров и почти 200 комментариев в Instagram, а в Twitter почти 4 млн просмотров.

"Так мило и весело", "Слоненок, что случилось с твоими манерами?", "Прощай торт", "Какой непослушный и забавный", "Мне просто нравится, как терпелива бабушка просто позволяла ему быть ребенком", "Это видео сделало мой день", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Китае слоны прошли 500 км и стали звездами социальный сетей. Они отправились из заповедника дикой природы в гористой юго-западной провинции Юньнань к окраинам столицы провинции Куньмин, вероятно, в поисках еды.