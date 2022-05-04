Слава Демин высмеял Дмитрия Медведева в трусах Calvin Klein

Популярный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин потроллил российского политика, экс-президента РФ Дмитрия Медведева из-за его комичного фото в трусах от знаменитого американского дома моды Calvin Klein. В сети поддержали волну юмора от знаменитости и засыпали фото депутата Госдумы уморительными комментариями.

Снимок ведущий обнародовал на личной странице в Instagram. Его оценили не только фанаты Демина, но и коллеги Владимир Остапчук, Алексей Суханов, а также певица Надя Дорофеева.

На фото Дмитрий Медведев позирует в своем классическом образе – белая рубашка и темные брюки с кожаным поясом. Однако сквозь одежду просвечивается белье от американского бренда. Политик подтянул трусы так высоко, что избежать высмеивания было практически невозможно.

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"Мы стали забывать прикрывать пупок трусиками. А ведь еще прохладно", – подписал кадр Демин.

Интернет-пользователи также не смогли удержаться от язвительных комментариев. Они предположили, что на Медведеве те самые трусы, которые украли российские оккупанты в Украине. Другие подписчики напомнили, что в РФ продолжается процесс импортозамещения, поэтому скоро политик будет носить не Calvin Klein, а белорусский трикотаж.

Также комментаторы оставляли: "Может он рекламой зарабатывает? Или просто модник", "Деды научили трусы на ребрах носить", "Пиджачок в брючки, брючки в носочки", "А как же маечка?"

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