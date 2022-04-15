newspaper

Сердючка с мамой "оседлали" ракету "Нептун" и сорвали шквал комментариев

Obozrevatel
Приколы
2 минуты
13,7 т.
Сердючка с мамой 'оседлали' ракету 'Нептун' и сорвали шквал комментариев

Популярный украинский исполнитель, автор песен и продюсер Андрей Данилко, более известный своим сценическим амплуа Верки Сердючки, сорвал шквал комментариев под фотографией, на которой вместе с "мамой", актрисой Инной Билоконь, оседлали ракету "Нептун". Таким образом, певец потролил россиян после того, как 13 апреля российский военный корабль "Москва" был подбит в Черном море Вооруженными силами Украины.

"Андрей, мы и не сомневались, что это был ты. Раша гудбай", – написала одна из комментаторов под фотографией в Instagram Верки Сердючки.

Верка Сердючка вместе с мамой "оседлали" ракету "Нептун".
Комментарии под сообщением на странице Верки Сердючки.
Видео дня

Другая пользовательница указала, что догадывалась, что без Верки там "не обошлось".

"Интересно, под какую песню Верки ракета "Нептун" летела на российский военный корабль?" – спросила другая комментаторша.

Комментарии под сообщением на странице Верки Сердючки.
Комментарии под сообщением на странице Верки Сердючки.

Пользователи социальной сети также обратили внимание Верки, что в море есть много российских кораблей, которые следует затопить.

"Сердючка летит на корпоратив, ой, похороны Путина", – указал другой пользователь Instagram.

Комментарии под сообщением на странице Верки Сердючки.
Комментарии под сообщением на странице Верки Сердючки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Данилко признался, что сказал бы диктатору-президенту РФ Владимиру Путину во время встречи. Певец выразил надежду, что сможет увидеть его только после смерти тирана.