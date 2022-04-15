Сердючка с мамой "оседлали" ракету "Нептун" и сорвали шквал комментариев
Популярный украинский исполнитель, автор песен и продюсер Андрей Данилко, более известный своим сценическим амплуа Верки Сердючки, сорвал шквал комментариев под фотографией, на которой вместе с "мамой", актрисой Инной Билоконь, оседлали ракету "Нептун". Таким образом, певец потролил россиян после того, как 13 апреля российский военный корабль "Москва" был подбит в Черном море Вооруженными силами Украины.
"Андрей, мы и не сомневались, что это был ты. Раша гудбай", – написала одна из комментаторов под фотографией в Instagram Верки Сердючки.
Другая пользовательница указала, что догадывалась, что без Верки там "не обошлось".
"Интересно, под какую песню Верки ракета "Нептун" летела на российский военный корабль?" – спросила другая комментаторша.
Пользователи социальной сети также обратили внимание Верки, что в море есть много российских кораблей, которые следует затопить.
"Сердючка летит на корпоратив, ой, похороны Путина", – указал другой пользователь Instagram.
Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Данилко признался, что сказал бы диктатору-президенту РФ Владимиру Путину во время встречи. Певец выразил надежду, что сможет увидеть его только после смерти тирана.