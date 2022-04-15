Сердючка с мамой 'оседлали' ракету 'Нептун' и сорвали шквал комментариев

Популярный украинский исполнитель, автор песен и продюсер Андрей Данилко, более известный своим сценическим амплуа Верки Сердючки, сорвал шквал комментариев под фотографией, на которой вместе с "мамой", актрисой Инной Билоконь, оседлали ракету "Нептун". Таким образом, певец потролил россиян после того, как 13 апреля российский военный корабль "Москва" был подбит в Черном море Вооруженными силами Украины.

"Андрей, мы и не сомневались, что это был ты. Раша гудбай", – написала одна из комментаторов под фотографией в Instagram Верки Сердючки.

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Другая пользовательница указала, что догадывалась, что без Верки там "не обошлось".

"Интересно, под какую песню Верки ракета "Нептун" летела на российский военный корабль?" – спросила другая комментаторша.

Пользователи социальной сети также обратили внимание Верки, что в море есть много российских кораблей, которые следует затопить.

"Сердючка летит на корпоратив, ой, похороны Путина", – указал другой пользователь Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Данилко признался, что сказал бы диктатору-президенту РФ Владимиру Путину во время встречи. Певец выразил надежду, что сможет увидеть его только после смерти тирана.