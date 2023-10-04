'Седло отдай!' Данилко и Бедняков устроили 'батл' из-за лошади и довели сеть до слез

2 октября народный артист Украины Андрей Данилко, известный образом Верки Сердючки, отмечал свое 50-летие. По этому поводу фанаты и звездные друзья поздравляли именинника в комментариях в соцсетях, и один из них особенно порадовал читателей Данилко. Его автором оказался украинский телеведущий Андрей Бедняков.

На своей странице в Instagram Андрей Данилко поделился детским фото: на нем маленький артист сидит на игрушечной лошадке, а сзади видно украшенную елку. Артист поблагодарил за поздравления и написал, что не успевает всем отвечать. Фото назвал "Всегда на коне" и подписал "Полтава, 1977 г.".

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Из поздравлений под сообщением нашелся самый оригинальный комментарий, который оставил Андрей Бедняков. Он поздравил "Михалича" с праздником и добавил "Как надоест на коне сидеть – отдайте мне! Спасибо". Данилко не замедлил с ответом, а написал ясно и коротко – "нна", прикрепив рядом смайлик игрушечной лошади. Впрочем, Беднякова кое-что не устроило, поэтому он добавил: "Седло верните!!!!".

Звездный "батл" насмешил пользователей соцсети: читатели плакали от смеха. Комментарий Беднякова уже набрал более 300 лайков.

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