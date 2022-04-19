Путину и Лукашенко приготовиться. В сети показали 'секретные кадры' с крейсера 'Москва' перед затоплением

В сети появился юмористический ролик с президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в главных ролях. Автор показал глав стран в образе влюбленных Джека Доусона и Розы Дьюитт Бьюкейтер из "Титаника". Он провел аналогию с легендарным фильмом, в котором политики проживают все события, включая тонущий лайнер, а точнее крейсер "Москва".

Соответствующее видео опубликовал в TikTok "faceboyko". Позже ролик репостнул Telegram-канал "Зливний бачок", собрав реакцию пользователей сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В нашу редакцию попали "секретные кадры" из крейсера "Москва" перед его концом. Теперь все становится понятно", – говорится в сообщении.

В видео показана легендарная встреча Джека (Путина) и Розы (Лукашенко) на закате, когда главная героиня становится на краю лайнера и расправляет руки, а ее возлюбленный становится рядом.

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Также показали, как Джек-Владимир рисовал Розу-Александра, как влюбленные кружились в танце внутри лайнера и, как президенты стояли на крейсере "Москва", который после попадания ракеты "Нептун" затонул.

В комментариях Telegram-канала отметили: "Шедевр", "Восторг", "Это прикольно, но такой фильм испортили", "Смешно".

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