"Портал" в другой мир: загадочная дыра в лесу в Эстонии озадачила сеть. Фото

Пользователей сети удивило фото, запечатлевшее дыру идеальной круглой формы в лесной чаще на юге Эстонии. Они заподозрили автора снимка в фотошопе, а некоторые в шутку сравнили дыру с порталом в сказочный мир.

На необычный кадр обратил внимание юрист из Чикаго. Он опубликовал его в своем аккаунте Twitter @AKBrews с подписью "Что это?".

Дыра идеальной формы натолкнула пользователей на мысль, что удивительный снимок является результатом фотошопа, о чем они и написали в комментариях.

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В свою очередь, авторы туристического проекта Visit Estonia в шутку предположили, что в кадр попала нора хоббита или портал, который ведет к Тоторо (духу-хранителю леса, персонажу японского аниме-фильма).

В действительности же дыра оказалась арт-инсталляцией, автор которой – художник из Финляндии Антти Лайтинен. В его профиле в Instagram можно найти публикации, где видно, как он работает над дырой, а также фото других работ.

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