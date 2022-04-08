'Победю' или 'побежду'? В сети наочно пояснили, почему Россия проиграет войну в Украине

В соцсетях наглядно объяснили, почему Россия не сможет выиграть войну с Украиной. Одна из причин в том, что в русском языке нет перевода выражения "я переможу".

Сначала на это обратила внимание в Twitter пользовательница Ориська. Также об этом факте сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности", историк, публицист Владимир Вятрович.

"Мы воюем со страной, чем язык не имеет слов "я переможу", – говорится в Twitter пользовательницы Ориськи.

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В свою очередь Вятрович отметил, что "форма "я переможу" в русском языке отсутствует по ненадобности".

В комментариях к сообщениям пользователи предлагают свои варианты этого выражения: "Я побеждю", "Побежу", "Я пабздю".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист снял сюжет, где продемонстрировал гиганские лужи в России и стал посмешищем. Причиной стало то, что для этого он залез в надувную лодку и проплыл по воде.