'В одном сюжете – весь Мордор'. В российском Барнауле журналист провел прямой эфир из лужи и стал посмешищем

В российском городе Барнаул Алтайского края журналист по имени Артем Тарасов решил красноречиво продемонстрировать состояние местных дорог, в частности лужи, образовавшиеся в результате таяния снега. Для этого он взял с собой надувную лодку и вышел в эфир прямо посреди "водоёма".

Подобная "креативная" демонстрация сделала корреспондента посмешищем не только в своей стране, но и за ее пределами. Прямое включение было показано на региональном телеканале "Катунь 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам телеведущей, "мини-озера" образовались в Барнауле в результате внезапного потепления и дождливой погоды. Весь снег растаял и стек в глубокие ямы, диаметром в десяток метров.

Видео дня

Чтобы продемонстрировать глубину таких "водоёмов" Артем Тарасов притянул надувную лодку и на ней поплыл в сторону камеры.

"Подобное явление сейчас не редкость в городе Барнаул, а особенно во дворах и на дорогах. Поэтому пешеходам я рекомендую заранее выбирать пути, чтобы обойти лужи, а также учитывать, что почва вокруг влажная и вязкая", – сказал журналист.

В свою очередь, водителям корреспондент посоветовал осторожно ездить по "дорогам", чтобы случайно не испортить одежду и настроение прохожим.

Советы местного "эксперта по лужам" вызвали смех среди украинцев. В частности, в Telegram-канале "Фродо и Мордор" написали: "В одном сюжете – весь Мордор". Подписчики сразу же подхватили обсуждение и высмеяли "профессионализм" местных СМИ.

"Используйте весла", "Вот, почему они мародерят. Везут бюстгальтеры из Украины, чтобы ямы забрасывать", "Они же на танках ездят, зачем им дороги", "Это дно дна. Парень, наверное, всю жизнь мечтал такие новости освещать", – говорится в сообщениях.

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