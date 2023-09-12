'Открывая декларации, мы открываем ящик Бандуры': Великий рассмешил украинцев пародией на скандального Николая Тищенко. Видео

На днях народный депутат Украины Николай Тищенко на фоне скандала с отложенным декларированием сделал заявление об "опасности" открытых е-деклараций политиков – якобы публичными данными может воспользоваться наш враг в свою пользу. Звезда "95-го квартала" Юрий Великий оценил "логику" нардепа и записал на него уморительную пародию.

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Юморист предстал перед публикой в образе Тищенко в военной форме, который пытается объяснить, что закрытые декларации – это, в первую очередь, защита от российских спецслужб, а не желание скрыть свои реальные доходы. Видео Великий разместил на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По сюжету Тищенко якобы отвечает на вопросы журналиста. У депутата пытаются узнать, каким образом, по его мнению, враг может использовать против Украины данные из его декларации. Тот же, с трудом формулируя мысли, никак не может дать четкий ответ, а лишь повторяет бредни о российских спецслужбах.

"Все декларации действительно будут открыты, но все они будут закрыты. Это как открытые, только закрытые. Но закрытые они будут от кого? От спецслужб, от разведывательных... служб... Российской Федерации. Потому что, если это будет в открытом доступе, кто-угодно может использовать на пользу против государства Украины. Все очень просто: если враг видит вашу декларацию, то он точно знает, что у вас в декларации и может этим воспользоваться. Если враг знает, что у вас есть в декларации, а знает – это знания, а знания – это сила. То есть наши открытые декларации – это дополнительная сила для врага", – продемонстрировал свою логику Тищенко в исполнении Великого.

"Депутат" добавил, что "открывая декларации, мы открываем ящик Бандуры", имея ввиду ящик Пандоры.

Решил Великий высмеять в пародии и большое количество недвижимости и другого дорогого имущества в арсенале депутатов.

Так, в образе Тищенко он сказал: "Допустим, враг знает, что у меня пять машин... У меня их семь, но хорошо, что враг знает только о пяти... Я вам просто привожу пример. Например, у кого-то есть пять машин, два дома и три земельных участка. Что с этим может сделать враг? Подумайте, элементарно посчитайте: 5 + 2 + 3 будет... восемь... А враг скажет 15! Им выгодно искажать информацию. Они хотят подорвать наше доверие друг к другу".

В конце "Тищенко" заверил, что ему нечего скрывать и потому его декларация находится в открытом доступе, но она закрытая, ведь "там все чисто и прозрачно – нет никакого смысла ее открывать".

Отметим, комик не впервые пародирует Николая Тищенко. Ранее поводом для шуток стала "командировка" нардепа в Таиланд. На фоне роскошной гостиницы, пальм и бассейна Великий в образе Тищенко попытался с юмором доказать украинцам, что они неверно поняли цель его поездки. Посмотреть пародию можно в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Великий "порвал" сеть шутливым видео о смерти главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Артист в образе диктатора Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и непризнанного лидера Беларуси Александра Лукашенко насмешил зрителей.

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