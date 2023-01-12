Остапчук высмеял батальон ''Куршевель'' и других ''патриотов'': маршброском соединитесь с механизированными частями типа ''Гелендваген'' в Женеве

Украинский телеведущий Владимир Остапчук остроумно отреагировал на скандал вокруг громкой вечеринки украинцев в Куршевеле, где распивали шампанское Crystal за 8-10 тысяч гривен под популярный трек "Вова, е**ш их, бл**ь". Артист призвал все "лакшери соединения" объединиться против врагов.

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В образе командира он раздал указания украинцам в Лондоне, Париже, Барселоне и других городах Европы. Забавное видео появилось в Instagram Остапчука (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Пришло время объединить наши усилия и сделать контрнаступление в тыл врага. Начнем с батальона "Куршевель". Вы молодцы, но нужно лыжным маршкидком соединиться с механизированными частями типа Гелендеваген в Женеве и осаждать так называемый венский котел. Там уже работают наши партизаны, которые оккупировали лучшие рестораны и магазины", – начал серьезно указывать телеведущий.

Военно-морскому флоту он также в шутку отдал приказ. В частности, "терробороне Барселоны" нужно соединиться с батальоном "Монако" и блокировать вражеские яхты в Адриатическом море.

"Лондонскому десанту" Остапчук отдал приказ высадиться в Париже, а местным десантникам сделать высадку в Лондоне. "Вам нужно публиковать фото друг друга, но не забудьте в шапке профиля писать "I am ukrainian" и украинский флаг".

От батальона "Майами" артист ждет ленд-лиз, а батальону "Дубаи" приказал не присылать больше кальянов.

Ролик ведущего носит исключительно юмористический характер. Очевидно, шутки звезды нацелены на украинцев, которые хвастаются национальностью и устраивают показушный отдых, но не помогают своей стране.

Как писал OBOZREVATEL ранее, пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Иванна Плантовская попала в скандал. Женщина хвасталась фотографиями с пляжа и Парижа, пока в Украине идет широкомасштабная война.

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