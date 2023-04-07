''Для российской помойки'': Анатолич спародировал интервью Лорак, которая оскандалилась заявлениями об Украине. Видео

Интервью одиозной певицы Ани Лорак, заявившей российской журналистке, что ее "выжили" из Украины, спровоцировало мощный резонанс в сети. Радиоведущий Анатолий Анатолич отреагировал на порцию абсурда исполнительницы, которая до сих пор считает себя украинской артисткой. Фолловеры шоумена остались в восторге, отметив, что он тонко передал всю суть разговора Куек с Аленой Жигаловой.

Видео дня

Ролик Анатолий Анатолич разместил в Instagram. Он потроллил предательницу за "признания в любви" россиянам и путинисту Филиппу Киркорову и за то, что она ни разу не произнесла слово "война". Стоит сказать, вокалистка назвала геноцид соотечественников – "случилось, то что случилось" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Интервью Ани Лорак для российской помойки за 90 секунд. Напомню, она украинка, она народная артистка. Или нет?", – написал под публикацией радиоведущий. Несмотря на то, что мужчина ранее обещал больше не трогать Лорак, он не смог остаться в стороне и не обратить внимания на ее нелепые заявления.

Творчество украинца вызвало бурное обсуждение в сети: "Анатолич, спасибо тебе, потому что смотреть то говно и накручивать просмотры российскому каналу не хочу, а так посмотрела, и все стало понятно", "Главное, что она до сих пор в ресурсе и ждет извинений от людей. Клиника просто", "Всегда было стыдно за ее интервью, потому что двух слов не могла связать", "Какая она тупая, стыдно, что она украинка", "Год молчала и выбрала самое болотное шоу для интервью. Гнида".

Напомним, в интервью Каролина заявила, что она никогда не донатила на ВСУ и не будет, так как это "не заложено в ее природе". Она также возмутилась, почему украинцы испытывают к ней неприязнь, и пожелала, чтобы они попросили у нее прощение за неблагодарное отношение.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Ани Лорак расположилась на третьем месте в реестре госпредателей Украины. Обогнали артистку боксер Василий Ломаченко и футболист Анатолий Тимощук. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!