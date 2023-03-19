''Не уточнили, какого именно Путина хотят арестовать'': Великий спародировал реакцию президента РФ на ордер Гаагского суда

Новость о том, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, стала настоящим поводом для радости многих украинцев. А вот в стране-террористке такому решению МУС особого значения придавать не стали, поэтому пропагандисты, дабы не спровоцировать вопросы среди населения, отмалчиваются. Остается только фантазировать, как на эту новость отреагировал сам кремлевской вождь. Этим, собственно, и занялся украинский юморист, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий.

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В своей новой пародии комик показал реакцию Путина на его потенциальный арест. По мнению Великого, диктатор сразу связался со своими двойниками, чтобы решить, кто из них окажется за решеткой. Уморительное видео артист обнародовал на своем YouTube-канале.

Так, Великий в образе военного преступника связывается с четырьмя своими разными "клонами": унылым, веселым, кашлюном и молчуном. "Путин" предлагает кому-то из них отправиться на отдых в Европу – на недельку, а то и на все 25 лет. Однако двойники, успев прочитать новость о решение МУС, поспешно отказываются от предложение.

"Мы должны определить, кто из нас, точнее из вас, станет двойником отпущения, которого вместо меня посадят, а я себе тихонько, сидя в бункере, продолжу победно вести Россию к концу. Ой, вести Россию к победному концу", – говорит "оригинальный Путин".

"Унылый Унылович" в Гаагу ехать отказывается, поскольку тогда никто не сможет "с кислой миной" встречаться с матерями погибших оккупантов.

"Мне и так постоянно достается. Как Жириновского в лоб на прощание целовать, так Унылый, а как малого в пузико, так сразу Веселый", – пожаловался двойник.

"Веселый" говорит, что и ему ехать нельзя, поскольку позитивный Путин на скамье подсудимых может вызвать подозрение. Находит отмазку и "Кашлюн Кашлюнович". Даже "молчаливый Путин" решается заговорить, чтобы объяснить, почему ему нельзя ехать в Гаагу.

Тогда "Путин", получив отказ, приходит к умозаключению: "Пока сидим ровно и не рыпаемся. А я сейчас позвоню Шойгу и узнаю, сможем ли мы эту Гаагу за три дня взять. Может тогда все вместе туда и поедем. Как говорится, все там будем".

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Великий в очередной пародии "рассекретил", что на самом деле было написано в бумагах главы Чечни Рамзана Кадырова во время встречи с Путиным. Пародист умело передал тревогу и нервозность Кадырова, который с листочков читал об "успехах" Чечни. Подробнее – в нашем материале.

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