Найди сову на фото: в сети показали интересную головоломку

В сети показали забавные фото, на которых крайне сложно найти сову. Эта удивительная птица хорошо известна своим умением маскироваться.

Соответствующие снимки были опубликованы поисковиком Tavelask. По словам инсайдеров, маскировка совы бывает трех видов: по цвету, рисунку или даже просто с помощью позы. Эти пернатые "невидимки" намерено стараются подбирать места, которые как можно лучше совпадают с их оперением (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Видео дня

"В дикой природе каждому нужно бороться за свое выживание, из-за чего некоторым животным пришлось в идеале овладеть искусством камуфляжа – совы как раз из таких. Невероятно, но, несмотря на то, что они являются ночными охотниками, даже днем их будет весьма сложно заметить", – говорится в публикации.

OBOZREVATEL ранее предлагал решить головоломку с поиском собаки, которая украла колбасу. На опубликованной картинке изображено множество отвлекающих внимание факторов:

Также мы писали о головоломке с мопсом. Рекорд поиска спящего мопса на картинке – 9 секунд. Попробуйте отыскать собаку за более короткое время.