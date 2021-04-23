Найди собаку с колбасой: замысловатая головоломка сломала мозг пользователям сети

Пользователей интернета озадачило изображение, на котором необходимо найти собаку, укравшую колбасу во время барбекю.

Новую "аппетитную" головоломку создала компания Toff London. Об этом пишет Daily mail (доскролльте страницу до конца, чтобы узнать ответ).

На картинке также изображены связки сосисок для усложнения задачи. Кроме того, на головоломке есть множество отвлекающих внимание факторов: различные породы собак, в том числе спаниели, далматинцы и терьеры, мелкие предметы в зубах четырехлапых (косточки и мячики).

Создатели головоломки приурочили ее публикацию к концу апреля, к большому удовольствию любителей пикников, собак и барбекю.

Вы уже нашли наглого питомца или нужна подсказка? Прокрутите вниз, чтобы найти ответ!

Пес со своей "добычей" сидит в правом нижнем углу изображения. Сколько времени вам понадобилось, чтобы разгадать головоломку?

OBOZREVATEL ранее предлагал решить задачку на логику: найди кошелек, спрятанный между чемоданами. На картинке хорошенько "запрятан" кошелек с купюрами, который тяжело отыскать среди хлама.

Также в сети озадачены новой головоломкой, на которой изображены десятки людей в масках. Требуется отыскать нарушителя карантина, на лице которого отсутствует защита от коронавируса.