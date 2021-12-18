Найди оленя. Простая рождественская головоломка запутала сеть

В сети завирусилась новая головоломка, посвященная рождественским праздникам. Людям предлагается найти северного оленя в толпе на ярмарке.

Об этом пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Отметим, что красочную головоломку создали Christmas Tree World.

Известно, что среди рождественских прилавков стоит помощник Санты – олень. Вокруг животного, которое хорошо спряталось от всех глаз, ходят ничего не подозревающие покупатели.

По словам создателей загадки, в среднем, чтобы найти оленя на картинке, необходимо 66 секунд. Эта задача является испытанием даже для самых проницательных.

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А вам удалось разглядеть северного оленя?

Ответ

Северный олень изображен возле прилавка в правом верхнем углу.

Напомним, ранее интересная головоломка с компьютерной мышью бросила вызов пользователям сети и любителям загадок на внимательность.

Также мы предлагали головоломку, приуроченную к Хэллоуину, с черным котом, который спрятался среди разноцветных собратьев.

Кроме того, OBOZREVATEL писал о головоломке с мопсом. Рекорд поиска спящего мопса на картинке – 9 секунд. Попробуйте отыскать собаку за более короткое время.