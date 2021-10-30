Найди черного кота: сеть озадачила новая головоломка

В сети завирусилась новая головоломка от американских дизайнеров, приуроченная к приближающемуся Хэллоуину. Небезразличные любители животных хотели обратить внимание на проблемы черных кошек.

Согласно официальной статистике, кошек с черной шерстью гораздо реже берут в новые семьи из-за их плохой репутации, сообщает The Sun. Считается, что черная кошка приносит неудачу, поэтому многие верующие избегают встречи с ней даже на улице (чтобы поиграть в игру, доскролльте новость до конца).

Суть игры состоит в том, что участникам предлагается за 4 секунды, что бы найти черного кота среди разноцветных собратьев. Задача кажется легкой, но есть несколько вещей, которые отвлекают.

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В пробелах между животными изображена тень, из которой в разных местах выглядывают желтые глаза. Можно подумать, что это и есть беглец, но, по условию, шерсть должна быть точно черной, а разглядеть цвет кошек в темноте – невозможно.

Чтобы выиграть, нужно отыскать черношерстного озорника, который потерялся среди своих цветных друзей. В идеале на это нужно потратить не больше 4 секунд.

Черный кот изображен в нижнем ряду за своим рыжим "родственником".

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