Найди компьютерную мышь: новая головоломка заинтриговала сеть

В сети показали интересную головоломку, которая озадачит каждого. Так, в ней нужно найти компьютерную мышь, прячущуюся среди офисного оборудования.

Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Эту задачу придумала лондонская компания Free Office Finder.

Известно, что рекордное время выполнения головоломки – 64 секунды, и она является испытанием даже для самых проницательных.

Отмечается, что сложную загадку создали для тех, кто готовится вернуться в офис после ослабления карантинных ограничений. Таким образом можно развить свое мышление и внимательность.

Напомним, ранее сложнейшая головоломка с часами и мелкими деталями бросила вызов пользователям сети и любителям загадок на внимательность. Ее опубликовал британский изготовитель ювелирных изделий F. Hinds.

Также мы предлагали решить головоломку с поиском собаки, которая украла колбасу. На опубликованной картинке изображено множество отвлекающих внимание факторов.

Кроме того, OBOZREVATEL рассказывал о головоломке с мопсом. Рекорд поиска спящего мопса на картинке – 9 секунд. Попробуйте отыскать собаку за более короткое время.