Какие числа на фото? Новая оптическая иллюзия сломала мозг пользователей сети

Пользователей сети запутала оптическая иллюзия с цифрами, скрытыми в черно-сером полосатом круге. Визуальная загадочная головоломка предлагает понять, какие числа люди видят и сколько их.

Соответствующее изображение опубликовали на странице Benonwine в Twitter. Оптическая иллюзия стала вирусной, поскольку на картинке трудно увидеть цифры одновременно, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что цифры, которые видят люди, основаны на их функции контрастной чувствительности. Эта загадочная иллюзия проверяет зрение.

На изображении показано число, частично скрытое внутри полосатого черно-серого круга. Полосы расположены неровными спиралями, что еще больше усложняет вычисление числа.

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В результате тысячи людей со всего мира просмотрели головоломку после того, как она стала вирусной в Twitter, и пришли к совершенно разным выводам о скрытых фигурах.

"45 283… и в чем подвох? Должен ли я записаться на прием к своему терапевту?", "Я вижу только 528. Это что-то говорит о моем зрении?", "Я вижу 45283, но глядя на другие ответы, вижу, что видят два других числа. Я понимаю, что там есть числа, но не могу их составить", – пишут люди.

На самом деле ответ состоит из семи цифр –3452839.

Таким образом, иллюзия работает, играя на контрастной чувствительности зрительной функции, которая позволяет воспринимать разницу между объектами и их фоном.

Люди с более высоким уровнем контрастной чувствительности с большей вероятностью смогут сразу увидеть все семь цифр. А если с низким уровнем, то это может означать, что возможно есть заболевания глаз.

Добавим, что оптическая иллюзия – это ошибка зрительного восприятия определенного предмета или явления, которая может быть вызвана искажением цвета, формы или расположения в пространстве

Ранее OBOZREVATEL писал об оптической иллюзии с 12 точками, которая стала вирусной в сети. Подробнее читайте в нашем материале.