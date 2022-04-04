'Говорящие' надгробия Путина и Лукашенко вызвали ажиотаж в сети. Видео

Забавный ролик, на котором надгробия президента РФ Владимира Путина и непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко "разговаривают" между собой вызвал ажиотаж в сети. Видеомонтажеры взяли за основу переговоры глав стран-агрессоров в Москве от 11 марта.

Авторы показали, как два изображения на камнях общается на "том" свете. С видео можно ознакомиться на YouTube-канале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На картинке два диктатора изображены с фашистской свастикой, а возле их имен есть дата смерти – 24.02.2022, день, когда Россия при поддержке Беларуси жестоко вторглась на территорию независимого государства.

Под всеми надписями красуется "Слава Украине" как знак, что причиной смерти убийц стала храбрая борьба украинского народа.

Видео дня

Лицо главы Кремля демонстрирует разочарование и уныние, в то время как его "товарищ", кажется, совсем не переживает из-за своего участи.

По версии монтажеров, он продолжает абсурдную речь о "планируемом нападении Украины на территорию, где проводились учения российских и белорусских войск".

Забавный ролик на свою страницу в Telegram распространил известный российский журналист Александр Невзоров, чем рассмешил и вдохновил читателей. "Мечта", "Жду этого", "Скоро", – говорится в сообщениях.

Отметим, что монолог, о котором идет речь выше, уже стал своеобразным мемом среди украинцев. Креативные пользователи сети создают свои версии ситуаций, где совсем не уместно начинают повторять "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение".

Как сообщал OBOZREVATEL, разговор двух диктаторов, несмотря на надежду убедить мировое сообщество в правильности нападения на Украину, вызвал только волну пародий и мемов. Целью блогеров стал также Путин и его бред о спецоперации.

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