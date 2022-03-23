Не верят даже воробьи и бабушки на скамейке. Ложь Путина и Лукашенко высмеяли в видеомемах

Несмотря на то, что в нашей стране уже 28 день продолжается война, украинский народ не теряет стойкость духа, а также чувство юмора. Украинцы активно выкладывают в сеть креативные видеомемы, в которых высмеивают президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Соответствующие видео размещают в социальной сети TikTok. На опубликованных кадрах президент Беларуси Александр Лукашенко рассказывает о "нападении на его страну", а лидер страны-агрессора Владимир Путин о "спецоперации" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Творческие тиктокеры изобразили горе-диктаторов, рассказывающих о "спецоперации" персонажам мультсериала "Симпсоны", бабушкам на скамейке, воробьям, "пацанам с района" и африканскому племени. Но несмотря на усилия лидеров стран, им похоже никто из вышеперечисленных не поверил.

Видео дня

Отметим, что пока Путин и Лукашенко стали предметом для высмеивания в сети, украинские политики наоборот вдохновляют и мотивируют народ Украины.

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