Девушка 'забыла' кота в стене во время ремонта. Вирусное видео

В сети опубликовали видео, как из стены в ванной комнате достают черного кота. Как оказалось, он забрался туда во время ремонта.

Соответствующее видео опубликовали в TikTok. "Итак, наша плитка сегодня поднялась, я услышала мяуканье. Мой кот застрял в стене", – говорится в описании к ролику (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показано, как мужчина делает надрезы в стене, чтобы кот смог вылезти. Оказалось, что хозяева домашнего питомца делали ремонт в ванной комнате и в какой-то момент обнаружили, что их кот пропал.

Видео дня

Зайдя в ванную, девушка услышала мяуканье, которое раздавалось от стены. Кот залез туда во время ремонта и пробыл какое-то время.

Его достали из "плена" и он не пострадал.

Видео уже успело собрать почти 8 миллионов просмотров, более миллиона лайков и 9 тысяч комментариев.

"Вечно кошки умудряются попасть в нелепые ситуации", "Организуйте там пространство для кота", "Умора", "Забавная ситуация", "Надеюсь, с ним все в порядке", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти котах, которые стали звездами сети благодаря своей сокрушительной харизме. Самые забавные снимки, можно посмотреть по ссылке здесь.