Девушка уснула в прямом эфире в TikTok и стала звездой сети. Вирусное видео

Англичанка по имени Ева Джонс прославилась в сети, благодаря прямому эфиру в социальной сети TikTok, в котором уснула и обнажила грудь. 23-летння девушка в тот вечер сильно перебрала с алкоголем и не могла контролировать свое состояние.

Видео набрало 5,4 миллиона просмотров, пишет Daily Mail. Проснувшись, она обнаружила, что эфир стал вирусной сенсацией в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Эфир был остановлен модератором, после того, как Ева случайно обнажила свою грудь. В тот вечер девушка вернулась после дня рождения своего друга и решила пообщаться с подписчиками.

Видео дня

В какой-то момент Джонс не удержалась и уснула. Она начала храпеть на камеру в течение нескольких часов. Друзья девушки отчаянно пытались предупредить ее, но она так и не взяла трубку.

Спустя время модератор TikTok закончил ее эфир, поскольку грудь Евы выпала из топа во время сна.

На следующий день Ева пришла в ужас и стыд, когда узнала о случившемся.

"Я делала несколько глупостей, когда была пьяна, но это было очень неожиданно. Я никогда раньше не снимала TikTok в прямом эфире, поэтому понятия не имела, о чем думала, когда решил начать запись после вечеринки. Я не помню, что пьяной отключилась на камеру", – сказала Ева.

Она добавила, что на следующее утро у нее было сильное похмелье, но проснулась она от звонков и сообщений друзей.

"Я была так сбита с толку и понятия не имела, о чем они говорят. Когда я зашла в TikTok, и нашла видео, опубликованные другими, на которых я храпела в пьяном виде в течение двух часов, я также увидела, что количество моих подписчиков увеличилось более чем на четыре тысячи пользователей", – призналась девушка.

Англичанка вспомнила, как будучи в нетрезвом состоянии, отвечала на вопросы подписчиков.

"Я не ожидала такой реакции, но я получила несколько веселых комментариев от пользователей TikTok, в которых говорилось, что я была их тотемным животным, а мое видео в прямом эфире стало культовым", – сказала Ева.

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