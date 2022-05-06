Блогерша записала инструкцию для жен оккупантов, как пользоваться украденными из Украины вещами

Блогерша kazhanna записала шутливую инструкцию для жен российских оккупантов, в которой рассказывает, как правильно пользоваться украденными из Украины вещами. В частности, она предлагает россиянкам использовать металлическую терку как массажер и сделать любимому незабываемый массаж.

Следующими она называет средство для мытья полов знаменитой карпатской настойкой на дубе, а электрочайник идеальной сушилкой для лака на ногтях: "набираем немного воды, включаем в розетку, ждем минутку-две, а затем погружаем ручку. Лак высыхает моментально", – рассказывает kazhanna в свое TikTok.

"Русские девченки, сейчас я объясню, что же за вещь привез ваш муж из Украины. Это – та самая знаменитая украинская горилка! Выпиваете полбаночки залпом и забываете про все болезни", – говорит блогерша, держа в руках ополаскиватель для рта.

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Губку для мытья посуды девушка представляет как самый надежный тампон, который можно достать через два месяца, потому что он "все сделает сам". А моющее средство kazhanna рекомендует использовать как освежитель дыхания, если гости придут внезапно.

Ранее в сети появилась информация, что российские оккупанты отправляли украденные у украинцев вещи через мозырский "СДЭК". Было отправлено более 2 тонн груза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали карту российских городов, в которые оккупанты отправляли посылки с награбленными в Украине вещами.